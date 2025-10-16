ETV Bharat / sports

2030ರ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು

2030ರ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರತದ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
2030 Commonwealth Games: 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

1930ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2030ರಕ್ಕೆ 100ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತಾದರೆ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಭಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.

2030ರ ಕಾಮನ್​ ವೆಲ್ತ್​ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಭಾರತದ 2036ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(ಐಒಎ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸಂಘವು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣ! ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ (ಭಾರತ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕಾಮನ್​ ವೆಲ್ತ್​ ಆಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, 2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು 2030ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಅವಕಾಶವೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಐಒಎ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ (ಎಸ್‌ಜಿಎಂ) ಭಾರತೀಯ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (132,000 ಆಸನಗಳು) ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

