ಈಗ ಅಧಿಕೃತ! ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್; 2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೊಲಿದ ಅವಕಾಶ
2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ 2010ರ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ.
Published : November 26, 2025 at 8:00 PM IST
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ(ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್): 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆತಿಥ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2030ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು 100ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 74 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತದ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರು.
1930ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2030ರ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಯುವ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಇಂಬು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರುಕರೆ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹರ್ಷ: 2030ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಟ್ಟಿವೆ. ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಐಒಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. 2030ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 2034ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಲ. 2010ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದು 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 15- 17 ಕ್ರೀಡೆಗಳು: 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 17 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಈಜು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್, ಬೌಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಬೌಲ್ಸ್, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿವೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, 3x3 ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು 3x3 ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಬೀಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಿ-20, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಡೈವಿಂಗ್, ಹಾಕಿ, ಜೂಡೋ, ರಿದಮಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್, ಶೂಟಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ವಾಷ್, ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದೀಗ 2036ರಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ.
