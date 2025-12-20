ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?; ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಅಗರ್ಕರ್​

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​
ಅಜಿತ್​ ಅಗರ್ಕರ್​ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 7:24 PM IST

T20 World Cup India Squad: 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ​ಮುಂಬೈನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶನ್​ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಫಾರ್ಮ್​ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರನಿಗಿಂತ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ 15 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ".

"ಗಿಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಬಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಓಪನರ್ ಆಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ - ಅಪ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಇಶಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?:​ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಸಹ ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಿಲ್​ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಇಬ್ಬರು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಿಲ್​ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವೆ ಕಾರಣ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಅವರ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಟಿ20 ತಂಡದ ಟಿ20 ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್​ ಗಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು.

ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 10.66 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 103.22ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20 ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24.25ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 137.26ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ 291ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಾಹಿತಿ: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಂದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

Last Updated : December 20, 2025 at 7:24 PM IST

