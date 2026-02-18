ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 17 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
Published : February 18, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 10:45 PM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 17ರನ್ ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 194ರನ್ ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 176 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 17 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಅದ್ಬುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಟ ಆಡಿ, ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ನಮೀಬಿಯಾ ನಾಯಕ ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾದಿರ್ ಮತ್ತು ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಭಾರತೀಯ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿತು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದ ತವರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ತ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಿಂಚಿದ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ : ಅಭಿಷೇಕ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸಹ ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಆದರು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಇನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ದುಬೆ - ಪಾಂಡ್ಯ 76 ರನ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಸತತ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದೀಗ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
