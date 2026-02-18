ETV Bharat / sports

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ 17 ರನ್​ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಗೆ 194 ರನ್ ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ನೀಡಿದ ಭಾರತ (PTI)
By PTI

Published : February 18, 2026 at 10:38 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 10:45 PM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್​: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ 17ರನ್​ ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 194ರನ್​ ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ 20 ಓವರ್​ ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 176 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 17 ರನ್​ಗಳ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್ಯನ್ ದತ್ ಅದ್ಬುತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಟ ಆಡಿ, ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್​ ಗಳ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದರು.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ನಮೀಬಿಯಾ ನಾಯಕ ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾದಿರ್ ಮತ್ತು ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಭಾರತೀಯ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿತು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದ ತವರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆರ್ಯನ್​ ದತ್ತ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಿಂಚಿದ ಆರ್ಯನ್​ ದತ್​ : ಅಭಿಷೇಕ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಯನ್​ ದತ್​ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸಹ ಬೇಗನೇ ಔಟ್​ ಆದರು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಇನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ದುಬೆ - ಪಾಂಡ್ಯ 76 ರನ್ ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಸತತ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಯನೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಇದೀಗ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

Last Updated : February 18, 2026 at 10:45 PM IST

