ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ: ಸುಬ್ರೋತೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸುಬ್ರೋತೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 4, 2026 at 8:10 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸುಬ್ರೋತೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
57 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾರತ ಪರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರುಣ್ ಆರನ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವರುಣ್ ಆರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ಹಿಂದಿನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸುವ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಚೆಂಡಿನ ಸೀಮ್ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಹೌದು, ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ.
“ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ” ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇದೀಗ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿಯ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ಈಗ ನಾನು ಸಿಡ್ನಿಯ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೇ, “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸವಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
“ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಸಲಹೆ: ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ್ ಆರನ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ನನ್ನ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ,” ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಆಸೆ: ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. “ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ” ಎಂದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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