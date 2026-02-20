ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ!
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 3:23 PM IST
T20 World Cup 2026 Record: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 41 ವರ್ಷ 49 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಬಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಬಿ ಅವರ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ 82 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಬಿ ತಾವು ಎಸೆದಿದ್ದ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 1.75 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
Mohammad Nabi's brilliant 4/7 ranks among the best bowling performances of the #T20WorldCup 2026 🙌 pic.twitter.com/RxNqBd9wFq— Tehseen Ullah (@Tehseen_3686) February 20, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಗುರುವಾರ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 39ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ 5.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 47 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 30 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ನಂತರ ಗುಲ್ಬಾದಿನ್ ನೈಬ್ (1) ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ತಂಡವು 49 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 95 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 2 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಜದ್ರಾನ್ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜೈ (13) ಅವರೊಂದಿಗೆ 31 ರನ್ ಮತ್ತು ದರ್ವೇಶ್ ರಸೂಲಿ (ಅಜೇಯ 4) ಅವರೊಂದಿಗೆ 25 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪರ ಜಸ್ಕರನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಡಿಲ್ಲನ್ ಹೆಯ್ಲಿಗರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 118 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ 2.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ನಂತರ ಯುವರಾಜ್ ಸಮ್ರಾ 17 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 48 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
Mohammad Nabi picks up his career-best T20I bowling figures 🙌— Visual Analyst✌️🎯🩵 (@rajeshkodavati) February 19, 2026
At 41y & 49d, he is the oldest player to pick a 4-wicket haul in an ICC World Cup (T20 or ODI) pic.twitter.com/WZsWSsyMD0
ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್, ಹರ್ಷ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು, ಆದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷ್ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೇ, ಸಾದ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 28 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಏಳು ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರು.
