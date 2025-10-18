ETV Bharat / sports

"ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ": ಪಾಕ್​ಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ, ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistan Air Strike on Afghanistan: ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ್ಕೆರದು ಯುದ್ದಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕ್​ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಪಾಕ್​ ಇನ್ನೂ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತಂತೆ ಕಾಣುತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಫ್ಘಾನ್​ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿ 8 ಜನ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಪಾಕ್​ ವಾಯುಪಡೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕಬೀರ್, ಸಿಬ್ಘತುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಹರೂನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಎಸಿಬಿ), ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಸಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕ್​ಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನವೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ದ್ವಂಸಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ದ್ವಂಸಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ (AP)

ಮೃತರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಆಕ್ರೋಶ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿ ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಿರುವ ದಾಳಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಎಸಿಬಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನ್​ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಈ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಹುತಾತ್ಮತೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದುರಂತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, "ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಹತ್ಯೆ ಘೋರ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧ. ದೇವರು ಹುತಾತ್ಮರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಈ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಐಸಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಬಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪಾಕ್​: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಭಾರತದ ಭೇಟಿಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಪಾಕ್​ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುದಾಳಿ: ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು

TAGGED:

PAKISTAN AFGHANISTAN WAR
AFGHANISTAN CRICKETERS DIED
PAKISTAN AIR STRIKE
AFGHANISTAN CRICKET BOARD
PAKISTAN AIR STRIKE ON AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ’ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ’; ಬಡ ದಂಪತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.