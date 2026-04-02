ಐಪಿಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲೀಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ; ಆ್ಯಡಮ್​ ಜಂಪಾ

ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್​ ಲೀಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಆ್ಯಡಮ್​ ಜಂಪಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಡಮ್​ ಜಂಪಾ
ಆಡಮ್​ ​ ಜಂಪಾ (IANS)
Published : April 2, 2026 at 8:59 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಜಂಪಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್​) ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಎಸ್ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜಂಪಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್​ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ ಕಡಿಮೆ: ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಂಪಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಾನು ಅತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನನ್ನಷ್ಟೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಐಪಿಎಲ್ ದೀರ್ಘ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬದಲು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್​ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್) ಇರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಅದು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಜಂಪಾ ಹೇಳಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಂಪಾ ಪ್ರಸ್ತುತ PSL ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಅವರನ್ನು 4.5 ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. (ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.51 ಕೋಟಿ ರೂ.). ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ₹2.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಜಂಪಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು 4.62 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ಜಂಪಾ 2016ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2016ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಪಾ, 2025 ರವರೆಗೆ ಐದು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ (2016, 2017), ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (2020-21), ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (2023), ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ (2025) ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 22 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 31 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಎಕಾನಮಿ ದರ 8 ಆಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಂಪಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 115 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 147 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

