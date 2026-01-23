ETV Bharat / sports

ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​!; ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​​​​​ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ​ ಔಟ್​, ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಘೋಷಣೆ

ಮುಂಬರುವ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ (AP)
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಎಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಅಹಮದಾಬಾದ್), ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಚೆನ್ನೈ), ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ನವದೆಹಲಿ), ವಾಂಖೇಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಮುಂಬೈ) ಮತ್ತು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ) ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ, ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಕೊಲಂಬೊ), ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ (ಕೊಲಂಬೊ) ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಕ್ಯಾಂಡಿ)ದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೇ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 5 ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್​ನ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ತನ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ (AP)

ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಔಟ್​: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಆ್ಯಡಮ್​ ಮಿಲ್ನೆ SA20 ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡದ ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ನೋವು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ SA20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, 16.27ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 7.61ರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಆಡಮ್‌ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇದರ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಮಯ. ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಿಲ್ನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈಲ್​ ಜೆಮಿಸನ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಿದ ಮಿಲ್ನೆ: ಈ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2012, 2016, 2021 ಮತ್ತು 2022 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಡಮ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಲ್ನೆ ಟಿ20ಐ ದಾಖಲೆ: 33 ವರ್ಷದ ವೇಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪರ ಟಿ20ಐಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ 56 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 65 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಿಲ್ನೆ 226 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 23.23 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 7.89ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ 258 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್‌ಮನ್, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ಇಶ್ ಸೋಧಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್.

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಫೆಬ್ರವರಿ 8 vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಚೆನ್ನೈ
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 10 vs ಯುಎಇ, ಚೆನ್ನೈ
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 14 vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 17 vs ಕೆನಡಾ, ಚೆನ್ನೈ

