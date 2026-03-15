ETV Bharat / sports

ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಕೆಕೆಆರ್​!!

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರಲ್ಲೂ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 15, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮಾ.28 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ (ಕೆಕೆಆರ್​) ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡ ರಹಾನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ರಹಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವವು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಒಲವು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, 37 ವರ್ಷದ ರಹಾನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡಿದ್ದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 390 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಒನ್-ಡೌನ್) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್​ಅಪ್​ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರೂ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಕೆಆರ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಣ ಹೊರಬಿದ್ದರು ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

TAGGED:

KKR TEAM
KKR CAPTAIN
IPL 2026
ಐಪಿಎಲ್​ 2026
AJINKYA RAHANE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.