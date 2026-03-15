ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಕೆಕೆಆರ್!!
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲೂ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಅವರೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
Published : March 15, 2026 at 5:11 PM IST
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮಾ.28 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ರಹಾನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ರಹಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವವು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಒಲವು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
If Ajinkya Rahane Is The Captain All Kkr Fans Should Support Him Let’s See This Year Whether He Performs Well Or Badly https://t.co/z9APVyy9c8— Koushik (@koushikkkrian) March 15, 2026
ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, 37 ವರ್ಷದ ರಹಾನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡಿದ್ದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 390 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಒನ್-ಡೌನ್) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರೂ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡವು ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ, ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಕೆಆರ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಣ ಹೊರಬಿದ್ದರು ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
