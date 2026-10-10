IND vs WI: 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿಯೂ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 20 ರನ್ಗಳಿಸಿಯೂ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 1:53 PM IST
ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 1,000 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್
ರಾಂಚಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 1,000 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 528 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 573 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ 45 ಎಸೆತಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
𝘼𝘽𝙃𝙄 toh party shuru hui hai... 🚀 #AbhishekSharma goes deep in the crease to 𝐋𝐀𝐔𝐍𝐂𝐇 it way over the ropes for a 𝐌𝐀𝐗𝐈𝐌𝐔𝐌! 🙌 #INDvWI 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/RHr9KuCW0r https://t.co/gILr53zeaR— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 29 ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ 1,010 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸರಾಸರಿ 36.07 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 213.53 ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 14 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
2,000 ಗಡಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 64 ಪಂದ್ಯಗಳ 63 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,967 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2,000 ರನ್ ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 33 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಅವರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 2000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು. ಮೊದಲ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಅವರು 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಈಗ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
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