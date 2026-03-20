IPLನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 20, 2026 at 9:54 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಶರ್ಮಾ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಶರ್ಮಾ, ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ 74 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 96 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ವಾರ್ನರ್ 2014 ಮತ್ತು 2021ರ ನಡುವೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ 95 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 143 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2000 ರನ್ ದಾಖಲೆ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ 2,000 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗಾದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ 247 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ 2,000 ರನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 1,753 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ 2015 ಮತ್ತು 2022ರ ನಡುವೆ 76 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು 40 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 4,014 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2013 ಮತ್ತು 2018ರ ನಡುವೆ 91 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,768 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
