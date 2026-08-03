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25 ಸಿಕ್ಸರ್​, 15 ಬೌಂಡರಿ, 233 ರನ್​: ಅಭಿಷೇಕ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬೌಲರ್ಸ್​!!

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಏಕದಿನ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ 233 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 11:58 AM IST

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ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇದೀಗ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2026-27ರ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರ ಏಕದಿನ ಸೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಸರ ಪುರುಷರ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಮೃತಸರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತರಣ್​ ತರಣ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 233 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮ್​ನ ಝಲಕ್​ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿತ್ತು ಅವರು 233 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದಲೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 256.04 ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಎದುರು ತರಣ್ ತರಣ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ತಳೆದು ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಅಮೃತಸರ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಲದಿಂದ ಅಮೃತಸರ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 533 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಭಯ್ ಚೌಧರಿ 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಅಭಿನವ್ ಶರ್ಮಾ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಶರ್ಮಾ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್, ವರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಹ್ತ್ 36 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ 29 ರನ್ ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕಣ್ಣು!!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಪರ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು 1, 8 ಮತ್ತು 2 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಥಾನ ಅಭದ್ರವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ 233 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ABHISHEK SHARMA 233 RUNS
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
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