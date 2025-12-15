ETV Bharat / sports

ಗಿಲ್ ​- ಸೂರ್ಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ: ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ!

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ ಇಬ್ಬರು 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 4:22 PM IST

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ರನ್​ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ-20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 213 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಈ ವರ್ಷ 291 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಗಿಲ್​ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ (IANS)

ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ-20ಐನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು 28 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಬೋರ್ಡ್​ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ (IANS)

ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಟಿ20 ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗಿಲ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ 4ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯ ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

