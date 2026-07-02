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IND vs ENG ಮೊದಲ ಟಿ20 ಮಳೆಗಾಹುತಿ! ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ!!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 9:39 AM IST

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IND vs ENG 2nd T20: ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಕ್ಸರ್​ ಕಿಂಗ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​

ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನ ರಿವರ್‌ಸೈಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ 100 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 785 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 789 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ 1007 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 785 ಎಸೆತಗಳು

ಎವಿನ್ ಲೆವಿಸ್ - 789 ಎಸೆತಗಳು

ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ - 871 ಎಸೆತಗಳು

ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ - 931 ಎಸೆತಗಳು

ಕಾಲಿನ್ ಮುನ್ರೋ - 963 ಎಸೆತಗಳು

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 1007 ಎಸೆತಗಳು

20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಶತಕ: ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚುರುಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ತಲುಪಿದರು. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 68 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 42 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 189 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಯ್ತು.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಶನಿವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದು ಇದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್​ನ ಓಲ್ಡ್​ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

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IND VS ENG T20 SERIES
TEAM INDIA
IND VS ENG 1ST T20

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