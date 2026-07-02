IND vs ENG ಮೊದಲ ಟಿ20 ಮಳೆಗಾಹುತಿ! ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 9:39 AM IST
IND vs ENG 2nd T20: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಗಾಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್
ಚೆಸ್ಟರ್-ಲೆ-ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ರಿವರ್ಸೈಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 785 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
On the charge in some style 🔥— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
Abhishek Sharma breezes through to a 2️⃣0️⃣-ball FIFTY in the series opener 💪
72/2 after 7 overs.
Updates ▶️ https://t.co/occSMon7Q9#TeamIndia | #ENGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/T6unvz0bQB
ಅಭಿಷೇಕ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 789 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ 1007 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 785 ಎಸೆತಗಳು
ಎವಿನ್ ಲೆವಿಸ್ - 789 ಎಸೆತಗಳು
ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ - 871 ಎಸೆತಗಳು
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ - 931 ಎಸೆತಗಳು
ಕಾಲಿನ್ ಮುನ್ರೋ - 963 ಎಸೆತಗಳು
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 1007 ಎಸೆತಗಳು
Milestone unlocked 🔓— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
1️⃣0️⃣0️⃣ T20I sixes and counting for the power-packed Abhishek Sharma 👏
Updates ▶️ https://t.co/occSMon7Q9#TeamIndia | #ENGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/lAohcmYvOG
20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಶತಕ: ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚುರುಕಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ತಲುಪಿದರು. 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 68 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ 42 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 189 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಯ್ತು.
The 1st #ENGvIND T20I in Durham has been called off due to rains.— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/occSMon7Q9#TeamIndia pic.twitter.com/cjIdYQcHUR
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ: ಶನಿವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದು ಇದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TG20 ಲೀಗ್: ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಣಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್