ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2025 at 7:02 PM IST
Gill Abhishek World Record: ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. 4.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 52-0 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕರು ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 188 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಜೋಡಿ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
Sights set on the big 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) November 8, 2025
After winning the Player of the Series award against Australia, #AbhishekSharma has made his intent loud and clear for the upcoming ICC T20 World Cup! 🙌 pic.twitter.com/2EzrAbXNhX
ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 176.34 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (35) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರು ವಿಫಲರಾದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು: ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ರದ್ದಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 582 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (569 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20ಐಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾರತದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ 28 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 189.52 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1012 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 2 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (27 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
T20I ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ವೇಗವಾಗಿ 1000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರರು
27 - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
28 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
29 - ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್
31- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
40 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6,6,6,6,6,6,6,6 ಸತತ 8 ಸಿಕ್ಸರ್, 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ಯಾಟರ್