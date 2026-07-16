ಭಾರತ ಸೋಲಿಗೆ ಎಬಿಡಿ ಅಸಮಾಧಾನ: ಕೋಚ್, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈರ್!!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಸೋತ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 16, 2026 at 5:34 PM IST
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸರಣಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡ ಕಾರಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಸೋಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು, ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರನ್ನು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
AB de Villiers on India's 4-0 T20I series loss to England:— Spotlight Central (@avbvikash1810) July 15, 2026
"It was tough to watch India go down 4-0. I didn't see that coming, but I wasn't completely surprised either because of the lack of experience. That's the first word that comes to mind—inexperience. When you have a very… pic.twitter.com/ZraF4S2zPX
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ದುರ್ಬಲ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಬಿಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಚಾಣಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಯುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಇದು ಆಟದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ತಂಡವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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