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ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಎಂದ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಗರಂ; ಕಾರಣ ಏನು?

ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 10:37 AM IST

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ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವುದು ಸಮಾನ್ಯ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಚಿನ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ?

ಸಚಿನ್​-ಕೊಹ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 106 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 54.7 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8705 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 29 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ 68 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4894 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ಗಿಂತ 38 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ರನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4000 ರನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ 24 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ 29 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿ 8 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2951 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 2010 ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು 7 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. 2020 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ, ಕೊಹ್ಲಿ 36 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ 1912 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕೆಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 2014ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ 1215 ರನ್ ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ 1322 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 2018ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 697 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್​ನಿಂದಲೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದಾಗಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಿಂತ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಅದ್ಭುತ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಚಿನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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