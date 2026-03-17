ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಎಬಿಡಿ!!

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಬರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್
ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ (ಐಪಿಎಲ್) ಈ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾ.28 ರಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ಎಸ್​ಆರ್​ಹೆಚ್​) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಪಾಡ್​ಕಾಸ್ಟ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಧೋನಿ 8 ಅಥವಾ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

"ನಾಯಕತ್ವವಿಲ್ಲದೆ, ಧೋನಿ 8 ಅಥವಾ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊದಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಅವರು 4 ಅಥವಾ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಡಿದ್ದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ತಂಡದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಧೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.

ಕಾರಣ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ 7 ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಧೋನಿ 5 ಅಥವಾ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದರೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.

ಟಿ20 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಹೆಸರಿಸಿದ ಎಬಿಡಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅಥವಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುಮ್ರಾ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಾದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವೂ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದರೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವ ಖಚಿತ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

IPL
JASPRIT BUMRAH
CRICKET
MS DHONI
AB DE VILLIERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.