ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ವೀರೇಂದ್ರೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬಿಗ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್; ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ!
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ 18 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 10:49 AM IST
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ 18 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 16 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಯವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಮಳೆ ಪೀಡಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರ್ಯವೀರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ರನೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು 34 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
AARYAVIR SEHGAG TAKES CHARGE! Following his impressive stint with India U19 against Australia, Virender Sehwag's 18-year-old son Aaryavir Sehwag has been named captain of Delhi’s Under-19 team for the upcoming Vinoo Mankad Trophy. Stepping up for his first major leadership role, he will lead a 16-member squad in Visakhapatnam starting October 8. #AaryavirSehwag #VinooMankadTrophy #DelhiCricket #CricketTwitter #FutureStar— Diganta Guha (@diganta_guha) October 4, 2026
ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರ್ಯವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ U-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 2026ರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಪರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೊದಲು ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಪರ 297 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಆಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅರ್ನಬ್ ಬುಗ್ಗಾ ಅವರನ್ನು 16 ಸದಸ್ಯರ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಾಯಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೀರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡ
ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (ನಾಯಕ), ತನ್ಮಯ್ ಚೌಧರಿ, ಅರ್ನಾಬ್ ಬುಗ್ಗಾ (ಉಪನಾಯಕ), ಧನ್ಯಾ ನಕ್ರಾ, ಉದಯ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಗರ್ವ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿರಾಜ್ ಗಗನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್-ಕೀಪರ್), ತರುಣ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್-ಕೀಪರ್), ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ, ಓಜಸ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕಿರಿತ್ ಕೌಶಿಕ್, ವರುಣ್ ಬಂಜಾನಿ, ರುದ್ರ ದೇವ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸನನ್, ಪಾರ್ಥ್ ರಾಜ್, ಶಾಂತನು ಯಾದವ್.
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