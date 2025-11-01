"ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತನನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ"; ಆ್ಯರನ್ ಫಿಂಚ್
ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಜಿ ಅಟಗಾರ ಫಿಂಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2025 at 11:01 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 11:34 AM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೇ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.
ಮೇಲ್ಬರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸೀಸ್ ಕೇವಲ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಆ್ಯರನ್ ಫಿಂಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರನ್ ಫಿಂಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವೆ. ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಲು, ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು".
ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಫಿಂಚ್ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲೆರಡೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ರನ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಆಸೀಸ್ಗೆ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಫಿಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಎರಡಂಕಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ನಂತರ, ಆಸೀಸ್ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡವಿನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಹೋಬಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
