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ಬೂಮ್ರಾ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೋಲ್ಡ್​​, ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ನಿತೀಶ್​​ ರೆಡ್ಡಿ ಟಕ್ಕರ್​: ಆಕಾಶ್​ ಚೋಪ್ರಾ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AFG VS IND SERIES
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (ANI)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 2:57 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಬೌಲರ್​ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆತಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಾಳು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್​ ಎಕಾನಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್​ ಟೇಕಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸ್ಪೆಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಚೋಪ್ರಾ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್​ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಾರ್ದಿಕ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ನಿತೀಶ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಬೌಲರ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಬೌಲರ್​ ಹೇಗೆ ಬೌಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಂಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ (ಗೋಲ್ಡ್). ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವೇಗಿ. ಆತ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಇನ್ನು, ಸ್ಪಿನ್ನರ್​ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್​ ಬ್ಯಾಕಪ್​ ಬೌಲರ್​ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು. ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ 32 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು. ಮೇಲಾಗಿ ಅವರಿಂದ 20ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಂತರದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಕೇವಲ 15 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

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TAGGED:

ಆಕಾಶ್​ ಚೋಪ್ರಾ
AAKASH CHOPRA
JASPRIT BUMRAH
NITISH REDDY
AFG VS IND SERIES

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