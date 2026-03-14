ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ!!
ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು 18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
Published : March 14, 2026 at 12:15 PM IST
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ RCB ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ತಂಡ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು RCB ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಕ್ಯೂಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹18,000 ಕೋಟಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
🚨RCB OWNERSHIP UPDATE🚨— Sam (@Cricsam01) March 14, 2026
- A Swedish private equity firm, EQT Group, has reportedly submitted a $2–2.1 billion bid to acquire Royal Challengers Bengaluru.🔥
The deadline for binding bids is March 16.[NDTV Sports]pic.twitter.com/3P5NvkOt7Q
ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ?: ಒಂದು ವೇಳೆ EQT ಗ್ರೂಪ್ RCB ಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ $2.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಾರ್ಚ್ 16 ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಕ್ಯೂಟಿ ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಇತರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಅವ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೇಜರ್ ಸುಮಾರು $1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದರ್ ಪೂನವಾಲ, ರಂಜನ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 ರಂದು ಆಡಲಿದ್ದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಮಾರ್ಚ್ 28 - RCB vs SRH, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಏಪ್ರಿಲ್ 5 - RCB vs CSK, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಏಪ್ರಿಲ್ 10 - RR vs RCB, ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗುವಾಹಟಿ
- ಏಪ್ರಿಲ್ 12 - MI vs RCB, ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಮುಂಬೈ