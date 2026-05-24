ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಮೂರು ಸಹೋದರರ ಜೋಡಿ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ! ​

28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಹೋದರರ ಜೋಡಿ ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದವು. ಈ ಮೂರು ಜೋಡಿ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 6:03 PM IST

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಹೋದರರ ಕಥೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದೇ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾವನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಸಹೋದರರ ಅದ್ಭುತ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, 29 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ಮೂರು ಸಹೋದರ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಹೌದು, ಜನವರಿ 18, 1997 ರಂದು ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್, ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಗೇವಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ರೆನ್ನಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಸಹೋದರ ಜೋಡಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೈ ವಿಟಲ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಆಂಡಿ ವಿಟಲ್ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 91 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಹರಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗ್ಯಾವಿನ್ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಾನ್ ರೆನ್ನಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 298 ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 207 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ (Screen grab from Cricinfo)

207 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಹೋದರರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ 91 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ನಂತರ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಗ್ಯಾವಿನ್ ರೆನ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 156 ರನ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗ್ಯಾವಿನ್ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲರಾದರು. ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದದರು. ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ 403 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕೈರ್ನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಜೇಯ 71 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಡ್ರಾ ನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಜೋಡಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

