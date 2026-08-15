1932 ರಿಂದ 2026: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಒಂದು ನೋಟ!
ಭಾರತ ಇಂದು 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : August 15, 2026 at 3:37 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ 600ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಜೂನ್ 25, 1932 ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ 158 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, ಸಿ. ಕೆ. ನಾಯ್ಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ 10 ನವೆಂಬರ್ 1947 ರಂದು ಆಡಲಾಯಿತು.
A landmark Test match awaits in Galle 🏏#TeamIndia is all set to play their 6⃣0⃣0⃣th Test in Men's Cricket 👌👌— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
Hear what this special occasion means for them 👌👌
WATCH 🎥🔽 #SLvINDhttps://t.co/icGc1Zv8q6 pic.twitter.com/WeEdogyOzG
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು: ಭಾರತ ತಂಡವು 1932ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು 20 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು. 1952 ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು, ಎಂ. ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ತಂಡಗಳು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 1097 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದುವರೆಗೆ 882 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ 600 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 599 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 186 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 188 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 224 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕರು
ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 38 ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯುಡು ಮೊದಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯುಡು, ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾರಾಜಕುಮಾರ್, ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ಲಾಲಾ ಅಮರನಾಥ್, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ, ವಿನೂ ಮಂಕಡ್, ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್, ಪಾಲಿ ಉಮ್ರಿಗರ್, ಹೇಮು ಅಧಿಕಾರಿ, ದತ್ತಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಪಂಕಜ್ ರಾಯ್, ಗುಲಾಬ್ರೈ ರಾಮಚಂದ್, ನಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ.
India and Sri Lanka are all set for their #WTC27 showdown 🏆 pic.twitter.com/SmEoClPmt6— ICC (@ICC) August 15, 2026
ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ಚಂದು ಬೋರ್ಡೆ, ಅಜಿತ್ ವಾಡೇಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಘವನ್ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ, ಗುಂಡಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ್, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
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