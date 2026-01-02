ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಧ್ವಜ ಇರುವ ಹಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪ್ಲೇಯರ್!
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಧ್ವಜದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಧರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : January 2, 2026 at 1:22 PM IST
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಧ್ವಜದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಧರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಜಮ್ಮುವಿನ ಕೆಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕ್ಲಬ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಆಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಜೆಕೆ ಇಲೆವೆನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಟ್ರೈಲ್ ಬ್ಲೇಜರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಜೆಕೆ ಇಲೆವೆನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಫರ್ಕನ್ ಭಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಧ್ವಜದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಧ್ವಜ ವಿರುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು.
ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫುರ್ಕಾನ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜಕ ಜಾವೇದ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಡೊಮನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಕಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೃತ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯೋಜಕರ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಜೆಕೆಸಿಎ) ಘಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಜೆಕೆಸಿಎ ಆಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನು ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜೆಕೆಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಶಾಸಕ ಆರ್.ಎಸ್. ಪಠಾನಿಯಾ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು "ಅಹಿತಕರ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಧ್ವಜ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. "ಇದು ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪಠಾನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
