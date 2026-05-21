ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ; 19 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 5:53 PM IST
IPL 2026 Record: ಬುಧವಾರ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ್ದ 148 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಾಖಲೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 65 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು 42 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 41 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಋತುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐಪಿಎಲ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 40+ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಇದು 2011ರಲ್ಲಿ 40 ಬಾರಿ ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ 41 ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
2011ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ - 40 ಬಾರಿ
2016ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ - 41 ಬಾರಿ
2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ - 42 ಬಾರಿ
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು 220 ರನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿವೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘರ್ಷಣೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 148 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 147 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಮನಿಷ್ ಪಾಂಡೆ (45) ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಪೊವೆಲ್ (40) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
