RCB vs GT ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 70 ಕೋಟಿಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಸ್​ ಕಣಕ್ಕೆ!

ಐಪಿಎಲ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂದು 70 ಕೋಟಿಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಸ್​ಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 4:15 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವೇಗಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ ಅಪ್‌ನಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ವೇಗಿಗಳಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕುಸಿದು ಬೀದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ₹10.75 ಕೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರನ್ನು ₹12.5 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುವ ವೇಗಿಗಳಾದ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ (₹6 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ (₹2 ಕೋಟಿ) ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ವೇಗಿ ದಾಳಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹31 ಕೋಟಿ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್' ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 26 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸಿಕ್ ದಾರ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 16, 13 ಮತ್ತು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ ಈ ನಾಲ್ವರು ವೇಗಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 64 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡದ ಅಗ್ರ-ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ವೇಗಿಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಬಾಡ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನೊಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಯುವ ವೇಗದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವೇಗಿ ರಬಾಡ (28 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿರಾಜ್ (18), ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (17) ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ (16) ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರಾಜ್ ₹12.25 ಕೋಟಿ, ರಬಾಡ ₹10.75 ಕೋಟಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ₹9.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡರ್ ₹7 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವೇದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹39.50 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 254/5 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (2), ಹೋಲ್ಡರ್ (2) ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ (1) ಮಾತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವೇಗಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ (3), ಭುವಿ (2), ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ (1), ಮತ್ತು ರಸಿಕ್ (2) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಗುಜರಾತ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ವೇಗಿಗಳು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.

