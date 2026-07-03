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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ 6 ಆಟಗಾರರು; ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಬಪ್ಪೆ

ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 6 ಆಟಗಾರರು ಮಧ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ರೇಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​
ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 4:51 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 5:29 PM IST

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ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 13 ತಂಡಗಳು 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನಂತಹ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್‌ ರೇಸ್​ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೆಲಿಯನ್​ ಎಂಬಪ್ಪೆ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಕೆಲಿಯನ್​ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಂಬಪ್ಪೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಸೆನೆಗಲ್, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೈ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಕೆಲಿಯನ್​ ಎಂಬಪ್ಪೆ
ಕೆಲಿಯನ್​ ಎಂಬಪ್ಪೆ (AP)

ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಂತಕಥೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅವರು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (AP)

ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೇನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್
ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (AP)

ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್: ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ತಾರೆ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಾದ್ಯಂತ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು ಮತ್ತು ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್
ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (AP)

ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿನಿಷಿಯಸ್​ ಜೂನಿಯರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿವ ಅವರು ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಡೆಂಬೆಲೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! 88 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಕೌಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​!!

Last Updated : July 3, 2026 at 5:29 PM IST

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