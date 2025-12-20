ETV Bharat / sports

ಕೇವಲ 15 ರನ್​ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್! ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಸೀರಿಸ್​!

India Clinch Series: ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸೀರಿಸ್​ನ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 8:36 AM IST

India Clinch Series: ಟಿ20 ಸೀರಿಸ್​ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 231 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತದ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 73 ರನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 37 ರನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇನ್ನು, ಶಿವಂ ದುಬೆ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 231 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಲೀಶ್ ​​ಒಟ್ನಿಯಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಕಪ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​ (Photo Credit: IANS Photo)

ಡಿ ಕಾಕ್​ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದರು. ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸ್​ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿ ಕಾಕ್​ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವೇ ಕೈ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​ಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಔಟಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಕೇವಲ 15 ರನ್​ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್​: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 120 ರನ್​ಗಳವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಬಿಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಕ್​ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಕಾ ತಂಡ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 120 ರನ್​ಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್​, 122 ರನ್​ಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, 135 ರನ್​ಗೆ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನೋವನ್ ಫೆರೇರಾ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15 ರನ್​ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿತು.

ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸೌತ್​ ಆಫ್ರಿಕಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 31 ರನ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 18 ರನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ 16 ರನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೇ. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 6 ರನ್ ಮತ್ತು ಡೆನೋವನ್ ಫೆರೇರಾ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಔಟಾದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 201 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾರತ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 53 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 17 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 41 ರನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 47 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬದಲಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು.

