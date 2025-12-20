ಕೇವಲ 15 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್! ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಸೀರಿಸ್!
India Clinch Series: ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸೀರಿಸ್ನ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.
Published : December 20, 2025 at 8:36 AM IST
India Clinch Series: ಟಿ20 ಸೀರಿಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 231 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ: ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 73 ರನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 37 ರನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇನ್ನು, ಶಿವಂ ದುಬೆ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 231 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಲೀಶ್ ಒಟ್ನಿಯಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಡಿ ಕಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿ ಕಾಕ್ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವೇ ಕೈ ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್ ಔಟಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 120 ರನ್ಗಳವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಬಿಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಕ್ ಔಟಾದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಕಾ ತಂಡ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 120 ರನ್ಗೆ ಡಿ ಕಾಕ್, 122 ರನ್ಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, 135 ರನ್ಗೆ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನೋವನ್ ಫೆರೇರಾ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿತು.
ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 31 ರನ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 18 ರನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ 16 ರನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೇ. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 6 ರನ್ ಮತ್ತು ಡೆನೋವನ್ ಫೆರೇರಾ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಔಟಾದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾರತ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 53 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 41 ರನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 47 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಬದಲಿಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು.
