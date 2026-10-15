ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್! ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ 19 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್!
5 Wickets In An Over: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 9:58 AM IST
5 Wickets In An Over: 19 ವರ್ಷದ ಚಾಡ್ ಲೇಕಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜೆಡ್ಎನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದ ಪರ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಸ್ಎ ಪ್ರೊ20 ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓವರ್ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು. ಟೈಟಾನ್ಸ್ 193ಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲೇಕಾಕ್ ಮೊದಲು ಲ್ಯೂಸ್ ಡು ಪ್ಲಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರದ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾನ್ ಗಾಲಿಯಮ್, ಅಫಿವೆ ಮನ್ಯಾಂಡ, ಜಾಂಕೊ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಎಸೋಸಾ ಐಹೆವ್ಬಾ ಅವರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. 5 ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 204 ರನ್ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
Chad Laycock With A FIVE-WICKET Penultimate Over! 🙌 The Tuskers fast bowler produced an unbelievable spell of 6/26 in just four overs against the Momentum Multiply Titans in yesterday’s YesPlay Pro20 Cup match, including a staggering FIVE WICKETS IN A SINGLE OVER in the 19th over of the first innings! 🏏💥 An extraordinary performance that will be remembered for a long time! 👏 #Unbreakable #DCSA #YesPlayPro20Cup— Domestic Cricket South Africa (@DomesticCSA) October 14, 2026
ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಚಾಡ್ ಲೇಕಾಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್. ಸಿಎಸ್ಎ ಪ್ರೊ20 ಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂರಾನ್ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಲೇಕಾಕ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸತತ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಈಗ ಲೇಕಾಕ್ ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಲೇಕಾಕ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಜೆಡ್ಎನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ 36 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ 112 ರನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದ್ದರು. ಲೇಕಾಕ್ 9ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೆಜೆಡ್ಎನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 183ಕ್ಕೆ 6 ಗಳಿಸಿ 21 ರನ್ನಿಂದ ಸೋತಿತು. ಲೇಕಾಕ್ ಅಜೇಯ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
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