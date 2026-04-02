ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ಐಸಿಸಿ T20ಐ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪ್ರಕಟ! ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ​ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು!!

ಐಪಿಎಲ್​ ನಡುವೆಯೇ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಾಪ್​ 10 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ನಡುವೆಯೇ, ಐಸಿಸಿ ಟಿ20Y ಆಟಗಾರರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 875 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 871 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಾಪ್ -10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್‌ಹುಯಿಜೆನ್ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಪ್ -100ರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ 39ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್: ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್ 10 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 875 ಅಂಕಗಳು

2. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ಭಾರತ) - 871 ಅಂಕಗಳು

3. ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 848 ಅಂಕಗಳು

4. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 792 ಅಂಕಗಳು

5. ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 766 ಅಂಕಗಳು

6. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 742 ಅಂಕಗಳು

7. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ) - 722 ಅಂಕಗಳು

8. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 716 ಅಂಕಗಳು

9. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 712 ಅಂಕಗಳು

10. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂವಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 702 ಅಂಕಗಳು

ಟಾಪ್ 10 ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 753 ಅಂಕಗಳು

2. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಭಾರತ) - 740 ಅಂಕಗಳು

3. ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 736 ಅಂಕಗಳು

4. ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 721 ಅಂಕಗಳು

5. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಭಾರತ) - 702 ಅಂಕಗಳು

6. ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 682 ಅಂಕಗಳು

7. ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 669 ಅಂಕಗಳು

8. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 667 ಅಂಕಗಳು

9. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) – 665 ಅಂಕಗಳು

10. ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 663 ಅಂಕಗಳು

ಟಾಪ್ 10 ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

1. ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ) - 328 ಅಂಕಗಳು

2. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಭಾರತ) - 299 ಅಂಕಗಳು

3. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಯೂಬ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 275 ಅಂಕಗಳು

4. ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರಿ (ನೇಪಾಳ) - 244 ಅಂಕಗಳು

5. ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 241 ಅಂಕಗಳು

6. ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) – 239 ಅಂಕಗಳು

7. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) – 209 ಅಂಕಗಳು

8. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 204 ಅಂಕಗಳು

9. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 203 ಅಂಕಗಳು

10. ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 197 ಅಂಕಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ!; ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್!!

TAGGED:

CRICKET
ICC T20I BATING RANKINGS
ICC T20I BOWLING RANKINGS
ICC T20I ALLROUNDERS RANKINGS
ICC T20I RANKING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.