24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದು 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್!!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 21 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 9, 2026 at 5:56 PM IST
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಸಿಪಿಎಲ್ 2026) ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನರೈನ್, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು 19 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಾದರು.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ನರೈನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಬೌಲ್ಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನರೈನ್ ಅವರ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
21 DOT BALLS IN 4 OVERS BY SUNIL NARINE IN CPL 2026 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2026
- The Greatest in T20 History. pic.twitter.com/SgsBvpOMeY
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕೆವಿನ್ ವಿಕ್ಹ್ಯಾಮ್ 38 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಪರ 30 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದರು. ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾದರು ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಡಕ್ವರ್ತ್-ಲೂಯಿಸ್ (DLS) ವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನ್ಬಾಗೊವನ್ನು 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
650 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲ ನರೈನ್!
ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 608 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 649 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (736 ವಿಕೆಟ್ಗಳು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ: ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ!!