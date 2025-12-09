ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಿಂದ 1005 ಆಟಗಾರರು ಔಟ್; ಡಿಕಾಕ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ!
ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 1390 ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ 350 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 3:48 PM IST
IPL 2026 Mini Auction: ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ಗಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ತಿಂಗಳು 16 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1390 ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹರಾಜಿಗೆ 350 ಆಟಗಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 240 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 110 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 224 ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 77 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 31 ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಿ ಕಾಕ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಡಿ ಕಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಡಿ ಕಾಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಬೆಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ರೂ. 2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 Player Auction List announced.— IndianPremierLeague (@IPL) December 9, 2025
A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi on 16th December.
All the details 🔽 | #TATAIPLAuctionhttps://t.co/S4hQRUa2w7
ಡಿ ಕಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರಾದ ಟ್ರಾವೀನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಬಿನುರಾ ಫರ್ನಾಂಡೊ, ಕುಸಲ್ ಪೆರೇರಾ ಮತ್ತು ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಲ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅರಬ್ ಗುಲ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಅಕೀಮ್ ಆಗಸ್ಟೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಂಕಿ, ಸಾದೇಕ್ ಹುಸೇನ್ ಜೊತೆ 20 ಆಟಗಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜು: ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಪೈಕಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕೆಎಸ್ ಭರತ್, ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಸಂದೀಪ್ ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹರಾಜು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್: ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 77 ಆಟಗಾರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹237.55 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (₹64.3 ಕೋಟಿ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿದೇಶಿ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (₹23.7 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (₹18 ಕೋಟಿ) ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹43.4 ಕೋಟಿ ರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಆಟಗಾರರು: ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ವನಿಂಡು ಹಸರಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಭಾರತ), ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜೀ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಮತಿಶಾ ಪತಿರಾನ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ (ಭಾರತ), ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೈನ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಮುಜೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ).
ಮಹೇಶ್ ಟೀಕ್ಷನ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಸೀನ್ ಅಬಾಟ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಶೈ ಹೋಪ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಲುಂಗಿಸಾನಿ ಎನ್ಗಿಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ವಿಲಿಯಂ ಒ'ರೂರ್ಕೆ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಟಾಮ್ ಕರನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಡೇನಿಯಲ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ), ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್).
1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು
ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಸಾಕಿಬ್ ಮಹಮೂದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ರಿಲೇ ಮೆರೆಡಿತ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಜೇ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್),
1.2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು
ಬ್ಯೂ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಆಲಿ ಸ್ಟೋನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
₹1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು.
ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ (ಭಾರತ), ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ), ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ (ಭಾರತ), ತಬ್ರೈಜ್ ಶಮ್ಸಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಬೆನ್ ದ್ವಾರಶುಯಿಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಕುಸಲ್ ಪೆರೇರಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ (ಭಾರತ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಕಾರ್ ಸಲಾಂಖೈಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ), ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಗುಲ್ಬಾದಿನ್ ನೈಬ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ), ವಿಲಿಯಂ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಜೋಶುವಾ ಟಾಂಗ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಡ್ವೇನ್ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ), ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ).
₹75 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ (ಭಾರತ), ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ (ಭಾರತ), ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ (ಭಾರತ), ಕೆ.ಎಸ್. ಭರತ್ (ಭಾರತ), ಶಿವಂ ಮಾವಿ (ಭಾರತ), ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ಭಾರತ), ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್), ಅಕೀಮ್ ಆಗಸ್ಟೆ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಟಿಮ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ (ಭಾರತ), ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮೆಕ್ಡರ್ಮಾಟ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಚೇತನ್ ಸಕಾರಿಯಾ (ಭಾರತ), ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್ (ಭಾರತ), ಖೈಸ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್), ರಿಷದ್ ಹೊಸೈನ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ವಿಯಸ್ಕಾಂತ್ ವಿಜಯಕಾಂತ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಲೀಸನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್).
ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ (ಭಾರತ), ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಜಾರ್ಜ್ ಗಾರ್ಟನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ಡುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಾಲಗೆ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ತಂಜಿಮ್ ಹಸನ್ ಸಕಿಬ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪಾಟ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ನಹಿದ್ ರಾಣಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ಸಂದೀಪ್ ವಾರಿಯರ್ (ಭಾರತ), ವೆಸ್ಲಿ ಅಗರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಬಿನುರಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋರಿಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ), ಜೋಶುವಾ ಲಿಟಲ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್), ಒಬೆದ್ ಮೆಕಾಯ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್), ಬಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾನ್ಲೇಕ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಜ್ಯಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್), ದಾಸುನ್ ಶನಕ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ), ಬೆವನ್-ಜಾನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಫೈಟ್; ಹೇಗಿದೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ