ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2026 at 4:39 PM IST
ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಐದನೇ ದಿನದಂದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಮತ್ತೆ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಯಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 100 ಪದಕಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
ಪುರುಷರ 400ಮೀ T64 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು 52.28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 53.61 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಸೇರಿಸಿತು.
🚨 JUST IN: INDIA RECORDS ITS HIGHEST-EVER GOLD TALLY AT THE ASIAN PARA GAMES! 🇮🇳 28 GOLD MEDALS!!!!! 🥇 India surpasses its previous best of 27 Gold medals at the 2022 edition! 🔥🔥🔥 https://t.co/WkzAwnctsP— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹನಿ
ಭಾರತದ ಹನಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ F37/38 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು 60.49 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 59.72 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
28ನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ತುಳಸಿಮತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ
ತುಳಸಿಮತಿ ಮುರುಗೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ ಗಿರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅವರು SL3-SU5 ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯುಕ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿಯಾವೊ ಕ್ಸುಯೆಕ್ಸಿಯಾನ್ ಅವರನ್ನು 21-16, 21-13 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶವು ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ 2023ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯ 27 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ 170 ಚಿನ್ನ, 90 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 94 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 354 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ 50 ಚಿನ್ನ, 51 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 53 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 154 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ 41 ಚಿನ್ನ, 43 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 43 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 127 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ 27 ಚಿನ್ನ, 33 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 43 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 103 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
A century of medals at the Asian Para Games 2026! A historic and proud moment for every Indian. Heartiest congratulations to debutant Sandeep on winning Gold with a new World Record to secure India’s 100th medal, and to Ajay Kumar on his brilliant Bronze in the Men’s 400m T64. Our Para athletes have shown that determination knows no limits. Under Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s leadership, India’s sporting ecosystem is scaling new heights and inspiring crores of youth across the nation. #AsianParaGames2026 #Cheer4Bharat— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 23, 2026
ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳು 57 ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 20 ಚಿನ್ನ, 18 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 19 ಕಂಚು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ನಾಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಈಜು ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಏಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಚರಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ-ಜೂಡೋ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚು ಗೆದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾರಾ-ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ
2022ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 111 ಪದಕ ಗೆದ್ದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕೇವಲ ಐದು ಪದಕಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
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