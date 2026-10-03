ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್: 9 ದೇಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 9:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ -2026 ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಪಡುಕೋಣೆ - ದ್ರಾವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾದ 9 ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಜುಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದೆ. 'ಏಷ್ಯಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್' ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆ' ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯೋಜಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಸತತ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇರಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಒಮನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳ ಈಜುಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಜುಪಟುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಈಜುಪಟುಗಳಾದ ಪಾರ್ಥ ವಾರಣಾಸಿ, ಅರವಿಂದ್ ನೈನಾರ್, ರೋಹಿತ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಭಾವನಾ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೇ ಅವರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊನಾಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, "ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಜಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಎಸ್ಎಫ್ಐ, ಏಷ್ಯಾ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಎ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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