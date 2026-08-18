ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಶಟ್ಲರ್ ಮಣಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ; ಗೆಲುವಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ!!
2026ರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ಶಟ್ಲರ್ ಮಣಿಸಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 10:35 AM IST
ಸೋಮವಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 21 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
64ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಶಿ ಯು ಚಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ 22ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಯುಷ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-14, 13-21, 21-19 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
Clever play! 🤓— BWF (@bwfmedia) August 17, 2026
Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/FFeaJ1cVbg
ಆಯುಷ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-14 ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಅನುಭವಿ ಶಿ ಯು ಚಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಆಯುಷ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 21-13 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ರೋಚಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಯುಷ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಶಿ ಯು ಚಿ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಯುಷ್ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21-19 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಶಿ ಯು ಚಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯವು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಲ ಬರುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
🚨 The first big result from #NewDelhi2026 #BWFWorldChampionships! 🔥 pic.twitter.com/zLklbEnNWD— BWF (@bwfmedia) August 17, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಿ ಯು ಕಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ್ದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.
ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲಿಯವರು?: ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ಬಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಸಾಣೂರಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ತಂದೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಶುಭಾರಂಭ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೋಫಿಯಾ ನೋಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 29 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 21-7, 21-11 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ 31 ವರ್ಷದ ಸಿಂಧು, ಎದುರಾಳಿ 21 ವರ್ಷದ ಐರಿಶ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಗೆದ್ದ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಟ್ರೆಸಾ ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೌಲಾ ಲೋಪೆಜ್ ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು 21-9, 21-13 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
🇮🇳 BWF World Championships: PV Sindhu beat Sophia Noble of Ireland 21-7, 21-11 on opening day 💪— ESPN India (@ESPNIndia) August 17, 2026
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ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಆರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಹರಿಹರನ್ ಅಮ್ಸಕರುಣನ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಆದರೂ ಅವರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಕಾಟ್ ಗಿಲ್ಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 21-16, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಐರಿಶ್ ಜೋಡಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು.
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