2027ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
2027ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
Published : October 1, 2026 at 10:14 PM IST
ದುಬೈ: 2027ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ನ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಭಾರತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವಿದೆ.
ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳ 'ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್' ಹಣಾಹಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಳಿಕ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ತಂಡವು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
𝙈𝘼𝙍𝙆 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘾𝘼𝙇𝙀𝙉𝘿𝘼𝙍𝙎 🗓️— ICC (@ICC) October 1, 2026
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled 🏆
Access the ticket ballot 🎫 https://t.co/MSLEQzcObb pic.twitter.com/dpTE4TEjO7
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ ಆರು ತಂಡಗಳಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಈ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬುಲವಾಯೊದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ 14 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ, ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರ ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ (ODI) ತಂಡಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ' (Qualifier) ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವು ನೇರವಾಗಿ ಗುಂಪು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ 'ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರ ಮೂರು ತಂಡಗಳು 'ಸೂಪರ್ 7' ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನವೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ವಾಂಡರರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ(ದಿನಾಂಕ, ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ)
ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್:
ಶನಿವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - QF1 ವಿರುದ್ಧ QF3 - ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ (ನಮೀಬಿಯಾ)
ಸೋಮವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - QF1 ವಿರುದ್ಧ QF2 - ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಬುಧವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - QF2 ವಿರುದ್ಧ QF3 - ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತ:
ಗುರುವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಕೇಪ್ ಟೌನ್
ಶುಕ್ರವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ತ್ಶ್ವಾನೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಶನಿವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ A - ಬುಲವಾಯೊ
ಶನಿವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಕೇಪ್ ಟೌನ್
ಭಾನುವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಭಾನುವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ B - ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಸೋಮವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಬುಲವಾಯೊ
ಮಂಗಳವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ A - ಪಾರ್ಲ್
ಮಂಗಳವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಕುಗೊಂಪೊ ಸಿಟಿ
ಬುಧವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಬುಧವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ B - ಪಾರ್ಲ್
ಗುರುವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ತ್ಶ್ವಾನೆ
ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ A - ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್
ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಹರಾರೆ
ಶನಿವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಡರ್ಬನ್
ಶನಿವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಕ್ವೆಬೆರ್ಹಾ
ಭಾನುವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ A - ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್
ಭಾನುವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಬಿ - ಹರಾರೆ
ಸೋಮವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಕುಗೊಂಪೊ ಸಿಟಿ
ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಹರಾರೆ
ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಡರ್ಬನ್
ಬುಧವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಬುಧವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಬಿ - ಹರಾರೆ
ಗುರುವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎ - ಕುಗೊಂಪೊ ಸಿಟಿ
ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಪಾರ್ಲ್
ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಶನಿವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಗೆಬೆರ್ಹಾ
ಶನಿವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಬಿ - ತ್ಶ್ವಾನೆ
ಭಾನುವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ - ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್
ಸೂಪರ್ 7 ಹಂತ (ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡ):
ಸೋಮವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - A2 (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಿರುದ್ಧ B3 (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - B1 (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) ವಿರುದ್ಧ A3 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - ಗೆಬೆರ್ಹಾ
ಬುಧವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - B2 (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿರುದ್ಧ AB4 (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ತ್ಶ್ವಾನೆ
ಗುರುವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - A1 (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ A2 (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್
ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - B1 (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) ವಿರುದ್ಧ B3 (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಕುಗೊಂಪೊ ಸಿಟಿ
ಶನಿವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - A3 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ವಿರುದ್ಧ AB4 (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್
ಭಾನುವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 - B2 (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿರುದ್ಧ A1 (ಭಾರತ) - ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್
ಸೋಮವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A2 (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಿರುದ್ಧ B1 (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್
ಮಂಗಳವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2027 - B3 (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ವಿರುದ್ಧ AB4 (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ಕೇಪ್ ಟೌನ್
ಬುಧವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2027 - B2 (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿರುದ್ಧ A3 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - ಡರ್ಬನ್
ಗುರುವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A1 (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ B1 (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - ಪಾರ್ಲ್
ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A2 (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಿರುದ್ಧ AB4 (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ಡರ್ಬನ್
ಶನಿವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2027 - B2 (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿರುದ್ಧ B3 (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್
ಭಾನುವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A1 (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ A3 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - ಕೇಪ್ ಟೌನ್
ಸೋಮವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2027 - B1 (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) ವಿರುದ್ಧ AB4 (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ಡರ್ಬನ್
ಮಂಗಳವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2027 - B2 (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿರುದ್ಧ A2 (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ಕ್ವೆಬೆರ್ಹಾ
ಬುಧವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A3 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ವಿರುದ್ಧ B3 (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್
ಗುರುವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A1 (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ AB4 (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ಕ್ವೆಬೆರ್ಹಾ
ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2027 - B2 (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ವಿರುದ್ಧ B1 (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - ಕೇಪ್ ಟೌನ್
ಶನಿವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A2 (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ವಿರುದ್ಧ A3 (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - ಬ್ಲೋಮ್ಫಾಂಟೈನ್
ಭಾನುವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2027 - A1 (ಭಾರತ) ವಿರುದ್ಧ B3 (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಡರ್ಬನ್
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು:
ಬುಧವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2027 - ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 1 - ಕೇಪ್ ಟೌನ್
ಗುರುವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2027 - ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 - ತ್ಶ್ವಾನೆ
ಫೈನಲ್:
ಭಾನುವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2027 - ಫೈನಲ್ - ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್
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