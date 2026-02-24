ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಮತ್ತೆ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ!!
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : February 24, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 3:01 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸೂಪರ್-8 ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆ.7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾ.5 ರಂದು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಹೌದು, ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಲಾ ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಜೂನ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುಂಪು 1 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗುಂಪು 2 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜುಲೈ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗುಂಪುಗಳು
ಗುಂಪು 1: ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ಗುಂಪು 2: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್
ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಜೂನ್ 12: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್.
- ಜೂ.13: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.13: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.13: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್
- ಜೂ.14: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್
- ಜೂ.14: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್
- ಜೂ.16: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್
- ಜೂ.16: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್
- ಜೂ.17: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ
- ಜೂ.17: ಭಾರತ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ
- ಜೂ.17: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್
- ಜೂ.18: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ
- ಜೂ.19: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್
- ಜೂ.20: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್
- ಜೂ.20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ ಬೌಲ್
- ಜೂ.20: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ
- ಜೂ.21: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.21: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಭಾರತ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.23: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.23: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನ.
- ಜೂ.23: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ
- ಜೂ.24: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.25: ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.25: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.26: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.27: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.27: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೌಂಟಿ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.27: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಿ ಓವಲ್
- ಜೂ.28: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.28: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಭಾರತ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
- ಜೂ.30: ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ದಿ ಓವಲ್ ಮೈದಾನ
- ಜುಲೈ 2: 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ದಿ ಓವಲ್
- ಜುಲೈ 5: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ
