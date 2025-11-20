ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ!
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂಡರ್ 19 ಏಕದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೊದಲ ದಿನದಂದೇ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಂಜಾನಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ.
4 ಗುಂಪುಗಳು: ಇನ್ನು, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ತಂಡಗಳನ್ನು 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಆತಿಥೇಯ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನಮೀಬಿಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂಜೆನಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?: ಈ ಬಾರಿಯ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಟಕಾಶಿಂಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದ HP ಓವಲ್ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.3
ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲ್ಲ.
ಅ-19 2026ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜನವರಿ 15: ಅಮೆರಿಕ vs ಭಾರತ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 15: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ತಕಾಶಿಂಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 15: ಟಾಂಜಾನಿಯಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಎಚ್ಪಿ ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 16: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ತಕಾಶಿಂಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 16: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 16: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಎಚ್ಪಿ ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 17: ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 17: ಜಪಾನ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 18: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಅಮೆರಿಕ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 18: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ತಕಾಶಿನಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 18: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಎಚ್ಪಿ ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 19: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ತಕಾಶಿಂಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 19: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 19: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, HP ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 20: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 20: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಜಪಾನ್, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 21: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ತಕಾಶಿಂಕಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 21: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಎಚ್ಪಿ ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 22: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತಕಾಶಿಂಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 22: ಐರ್ಲೆಂಡ್ vs ಜಪಾನ್, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 22: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಎಚ್ಪಿ ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 23: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs USA, ತಕಾಶಿಂಗಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 23: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 24: ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 24: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ A4 vs D4, HP ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 25: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ A1 vs D3, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 25: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ2 vs ಎ3, ಎಚ್ಪಿ ಓವಲ್, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 26: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ4 vs ಸಿ4, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 26: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ1 vs ಬಿ2, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 26: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ1 vs ಎ2, ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಿಂಡ್ಹೋಕ್
ಜನವರಿ 27: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ2 vs ಬಿ3, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 27: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ C3 vs B1, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 28: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಎ1 vs ಡಿ2, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 29: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ3 vs ಎ2, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 30: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ1 vs ಎ3, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಜನವರಿ 30: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ3 vs ಸಿ1, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಜನವರಿ 31: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ2 vs ಸಿ3, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ1 vs ಸಿ2, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬುಲವಾಯೊ
ಫೆಬ್ರವರಿ 4: ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 6: ಫೈನಲ್, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹರಾರೆ
