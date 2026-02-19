ETV Bharat / sports

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಸೂಪರ್​-8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಸೂಪರ್​-8ರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 4:19 PM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Super 8 Match Schedule: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಲೀಗ್​ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೂಪರ್​-8 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಸೇರಿ 8 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್-8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸೋಲದೇ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು 2028ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಸೂಪರ್ 8 ಗುಂಪುಗಳು: ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು 1 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಇದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಗುಂಪು 2 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ - ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ: ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಫೆ.21 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಕೊಲಂಬೊ

ಫೆ.22 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ

ಫೆ.22 - ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಅಹಮದಾಬಾದ್.

ಫೆ.23 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ಮುಂಬೈ

ಫೆ.24 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ

ಫೆ.25 - ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಕೊಲಂಬೊ

ಫೆ.26 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಅಹಮದಾಬಾದ್.

ಫೆ.26 - ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - ಚೆನ್ನೈ

ಫೆ.27 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಕೊಲಂಬೊ

ಫೆ.28 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ

ಮಾರ್ಚ್ 1 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ದೆಹಲಿ

ಮಾರ್ಚ್ 1 - ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಮಾರಕ ದಾಳಿ: ಅಂಪೈರ್‌ ಸಾವು

Last Updated : February 19, 2026 at 5:13 PM IST

TAGGED:

TEAM INDIA SUPER 8 SCHEDULE
SUPER 8 SCHEDULE
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
T20 WORLD CUP 2026 SUPER 8 MATCH
T20 WORLD 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.