ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ; ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿ?
ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 18, 2026 at 1:53 PM IST
2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಗತ್ ಮತ್ತು ಓಟಗಾರ್ತಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಧ್ವಜಾದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 45 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 3,000 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 18 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ 281 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 168 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು 113 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ 168 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ 112 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 56 ಮಹಿಳೆಯರು, ಮತ್ತು ಅವರು 11 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Get ready for the thrill at #APG2026! Watch the Opening Ceremony LIVE on DD Sports, live stream on Prasar Bharati Sports YouTube & Waves OTT from 2:30 PM IST onwards. Let's #Cheer4Bharat! Link👇🏻 https://t.co/C5YJvIIqo8 @Media_SAI @PCI_IN_Official @IndiaSports— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 18, 2026
11 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಈಜು, ಶೂಟಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಜೂಡೋ, ಬೊಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 62 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ 28 ಜನರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಸುಮಿತ್ ಆಂಟಿಲ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಭಗತ್ ಮತ್ತು ಅವನಿ ಲೇಖರಾ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ 303 ರಿಂದ 168ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ 168 ಆಟಗಾರರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪ್ಯಾರಾ-ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಪ್ಯಾರಾ-ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್, ಬೊಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಪ್ಯಾರಾ-ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 29 ಚಿನ್ನ, 31 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 51 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 111 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಪದಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 123 ರಿಂದ 62ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Official representatives from the Indian Embassy in Japan, the Deputy Chief Of Mission (DCM) met and interacted with the Indian para-athletes in Nagoya ahead of the Asian Para Games 2026, extending best wishes to the entire contingent. Here are some highlights of the Indian team proudly holding the Tricolor alongside our embassy diplomats as they prepare to make the nation proud on the grand stage! #AichiNagoya2026 #AsianParaGames #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 18, 2026
ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಮಿತ್ ಆಂಟಿಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಧರಂಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶೀತಲ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಪಾಯಲ್ ನಾಗ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ರಿಕರ್ವ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತೋಮರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾ-ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಹು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಗತ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ಎಲ್ವೈ ಭಾರತದ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವನಿ ಲೆಖ್ರಾ ಇದ್ದು, ಪ್ಯಾರಾ-ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟೋಕಿಯೊ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಭಾವನಾ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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