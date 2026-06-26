2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ: ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂಳೀಪಟ!!
2026 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Published : June 26, 2026 at 4:14 PM IST
FIFA 2026 Records: ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 173ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2022ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 172 ಗೋಲುಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ತಂಡವು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 177ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 64 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 172 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 59 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 48 ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 40 ತಂಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ತೆ 104 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಟಾಪ್
173 goals at @FIFAWorldCup 2026! ⚽️— FIFA (@FIFAcom) June 26, 2026
More than any other edition of the tournament, a new record 👏 pic.twitter.com/gVhcO3GUeU
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೂಡ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತಂಡಗಳ ಅಗ್ರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ 172 ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 28ಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಜೂ.29 ರಿಂದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
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