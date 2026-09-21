ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು: ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಶುಭಾರಂಭ
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತನ್ನ ಪೂಲ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 17 - 1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 5:27 PM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತನ್ನ ಪೂಲ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 17-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ತನ್ನ ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 49 - 24 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 19 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್, ರಿತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಲ್ ಮತ್ತು ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು.
𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗕𝗜𝗚 𝗪𝗜𝗡 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 21, 2026
Watch glimpses from the Indian Women’s Team’s dominant 17–1 victory over Indonesia in their second Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💙
Two matches, two wins. The momentum continues! 💪🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/9dSQCOV2xC
ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ ತಲಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ಮತ್ತು ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಏಕೈಕ ಗೋಲು 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು.
ಎಂಟನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ದೀಪಿಕಾ ಭಾರತದ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅರ್ಧಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 - 0 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ: ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 31 - 9 ಅಂತರದ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಯಾನ್ ಲೋಚಾಬ್ ಮತ್ತು ದೇವಾಂಕ್ ದಲಾಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
Asian Games 2026, Kabaddi – Men’s Team | Group A, India secured a convincing 49–24 victory over Japan in their group-stage match.— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
India dominated the contest with 36 points from outs, 3 bonus points, 8 all-out points and 2 Super Tackle points.
Captain Sunil Kumar led the side,… pic.twitter.com/hwA9VEl6gI
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 25 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತವು ರೇಡ್ ಮೂಲಕ 36 ಅಂಕಗಳನ್ನು, ಆಲ್ - ಔಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತವು ನಾಳೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ಇಂದು ಸಂಜೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾ 15 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ 6 ಚಿನ್ನ, 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 10 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಒಟ್ಟು 18 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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