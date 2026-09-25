ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 12:04 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಪೂಲ್-ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 25, 2026
Four games. Four statement wins. And now the Indian Women’s Team have punched their ticket to the Asian Games 2026 semi-finals! 🏑💥
🇮🇳 19-0 🇺🇿 Uzbekistan
🇮🇳 17-1 🇮🇩 Indonesia
🇮🇳 20-1 🇹🇭 Thailand
🇮🇳 3-1 🇯🇵 Japan#HockeyIndia… pic.twitter.com/ghV1WhtoVK
ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ 5ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಐದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸತತ ಮೂರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಇಶಿಕಾ ರಿಬೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆ 2-0 ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧ ಹೀಗಿತ್ತು
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಗೋಲು ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಆರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನವನೀತ್ ಅವರ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ 3-0ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ, ಕೊಬಯಕಾವಾ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಸಬಿತಾ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ 3-1 ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ 50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ತಂಡ ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಿಮ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಜಪಾನ್ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಪರ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಹ್ಮಾರ್ಜೋಟೆ (5ನೇ ನಿಮಿಷ), ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ (30ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ನವನೀತ್ ಕೌರ್ (36ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಿಹೋ ಕೊಬಯಕಾವಾ (46ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 59 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ 17 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 19-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು 17-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 20-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
𝗦𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗥𝗘𝗗! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 25, 2026
The Indian Women’s Team gets the job done against hosts Japan, sealing a 3-1 win in their fourth Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💪
Four games. Four wins. And a place in the last four! 🇮🇳🙌#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/3sXE8GAv0Y
44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತ 1982 ರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1982ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
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