ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ... 149 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 12:21 PM IST
Wiaan Mulder world Record: ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 219 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವು ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಅವರ ಬಳಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 91 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 494 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಕ್ರೆಮನ್ 150 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಟೋನಿ ಡಿ ಜಾರ್ಜೆ 66 ಮತ್ತು ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ (100) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮುಲ್ಡರ್ ಅವರ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ಮುಲ್ಡರ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮುಲ್ಡರ್ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 184 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಲ್ಡರ್ ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು
- ಜ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (1920 ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್)
- ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (1978, ಲಾರ್ಡ್ಸ್)
- ಇಯಾನ್ ಬೋಥಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಭಾರತ (1980, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ)
- ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ (ಭಾರತ) vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (2016, ನಾರ್ತ್ ಸೌಂಡ್)
- ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಮಾರುಫ್ಖಿಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ (2026, ಶಾರ್ಜಾ)
- ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2026, ಸೆಂಚುರಿಯನ್)
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ
ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ದಾಖಲೆ ಸಹ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಲ್ಡರ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Wiaan Mulder - in exclusive territory! 💥 https://t.co/4C5gIUH1lk— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
76 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮುಲ್ಡರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 1950ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 76 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹ್ಯೂ ಟೇಫೀಲ್ಡ್ (Hugh Tayfield) 68 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಮುಲ್ಡರ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
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