IND VS NZ, 1st T20: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್; ಕಿವೀಸ್ಗೆ 48 ರನ್ಗಳ ಸೋಲುಣಿಸಿದ ಭಾರತ
ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು.
Published : January 22, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : January 22, 2026 at 9:09 AM IST
ನಾಗ್ಪುರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 48 ರನ್ಗಳ ಅಂತರರಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯರು 1-0ಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (ಅಜೇಯ 44 ರನ್), ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (32), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (25) ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಭಾರತ 239 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
For his authoritative opening act, Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Relive his knock ▶️ https://t.co/WSNLEfd35F#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/3mCtrzuub2
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 190 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್ 39 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ಭಾರತದ ಪರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (2/37) ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ (2/28) ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (1/31), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (1/20) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (1/42) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ? - ಜನವರಿ 23, ರಾಯ್ಪುರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸಿದ್ಧ: ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಿರ್ಧಾರವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ