ಅಭಿಶೇಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಾಯಾಸ ಜಯ
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.
Published : September 13, 2026 at 10:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನಾಯಾಸ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ 43 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಅಜ್ಮತವುಲ್ಲಾ ಒಮರಝೈ (ಅಜೇಯ 4 ರನ್) ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.
ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.
ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, 13.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (10) ಬೇಗನೇ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ಸನಿಹ ತಲುಪಿಸಿತು.
ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಸಿಕ್ಸರ್, 7 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 42 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ಬಳಿಕ ಬಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 8 ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. 13.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ 157 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಅನಾಯಾಸ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.
12ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ಕಳೆದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: 156/8 (20)
ಭಾರತ: 157/3 (13.4)
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