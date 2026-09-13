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ಅಭಿಶೇಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಾಯಾಸ ಜಯ

ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

1ST T20I ABHISHEK SHRAMA ARSHDEEP T20 CRICKET MATCH INDIAN VS AFGHANISTAN
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಾಯಾಸ ಜಯ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 10:59 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನಾಯಾಸ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ 43 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆದರೆ ಅಜ್ಮತವುಲ್ಲಾ ಒಮರಝೈ (ಅಜೇಯ 4 ರನ್) ಕ್ರೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ 20 ಓವರ್​ ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 156 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ವೇಗಿ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.

ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, 13.4 ಓವರ್​ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (10) ಬೇಗನೇ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ಸನಿಹ ತಲುಪಿಸಿತು.

ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 7 ಸಿಕ್ಸರ್, 7 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 42 ರನ್ ಪೇರಿಸಿ ಔಟಾದರು.

ಬಳಿಕ ಬಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 8 ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. 13.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ 157 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಅನಾಯಾಸ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

12ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: ಕಳೆದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: 156/8 (20)

ಭಾರತ: 157/3 (13.4)

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TAGGED:

1ST T20I
ABHISHEK SHRAMA
ARSHDEEP
T20 CRICKET MATCH
INDIAN VS AFGHANISTAN

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