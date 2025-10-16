ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 19 ತಂಡ; ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ 3 ಟೀಮ್ಗಳ ಫೈಟ್
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 19 ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
T20 World Cup 2026: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಈ ಏಳು ತಂಡಗಳು 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 19 ತಂಡಗಳು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ.
ನೇಪಾಳ, ಓಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ. ನೇಪಾಳ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಮೂರನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಜೊತೆಗೆ, ಓಮನ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿ: ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಟಲಿ ಕೂಡ 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ: ಮುಂಬರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ-ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ, ಯುಎಇ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರು ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 19 ತಂಡಗಳು
ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುಎಸ್ಎ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೆನಡಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೇಪಾಳ, ಓಮನ್.
