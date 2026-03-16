ಏ.26ರಂದು TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿವರು!
18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 16, 2026 at 1:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡದ 20 ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಚೆಲಾಂಗಟ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲೊನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಬೆಟ್ 26:39 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಆರನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್, "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 10K ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ರೇಸ್ ಒಟ್ಟು 2,10,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಿಬೆಟ್ಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಖೈರಿ ಬೆಜಿಗಾ (26:51 ನಿಮಿಷ), ಬುರುಂಡಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ವಿಜೆರಾ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಗೆಮೆಚು ಡಿಡಾ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯೊಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ 5,000 ಮೀಟರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಇದ್ರಿಸ್ ಕೂಡ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯಾದ 27:38 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ 11 ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಉಗಾಂಡದ ಸಾರಾ ಚೆಲಾಂಗಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 31:07 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಾರಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅಗ್ನಸ್ ಟಿರೋಪ್ (2018-19) ಬಳಿಕ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಈ ರೇಸ್ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಾರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೀನ್ಯಾದ ಓಟಗಾರ್ತಿಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ 15 ಮಹಿಳಾ ಟೈಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 10ನ್ನು ಕೀನ್ಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ 10K ವಿಜೇತೆ ಬ್ರೆಂಡಾ ಜೆಪ್ಚಿರ್ಚಿರ್ (29:25 ನಿಮಿಷ), 2024ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಿಲಿಯನ್ ರೆಂಗೆರುಕ್ ಕಾಸೈಟ್, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಚೆಪ್ಕೋಚ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸಿಂಥಿಯಾ ಚೆಪ್ಂಗೆನೊ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ರೇಸ್ನ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
